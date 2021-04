Ora che la California si è aggiunta a quegli Stati che hanno dato l’ok per la presenza di una parte di tifosi agli eventi sportivi, i Lakers hanno subito mantenuto la promessa fatta ai propri fan: il banner del titolo vinto lo scorso ottobre nella bolla di Orlando sarebbe stato issato allo Staples Center solo davanti alla “Lakers Nation”. C’è quindi una data — il prossimo 12 maggio — per la cerimonia che premia i campioni NBA in carica, che solitamente va a braccetto con la consegna degli anelli la sera del debutto della stagione successiva al titolo. Non quest’anno però, perché alzare un banner davanti agli spalti vuoti non sembrava cosa giusta. A partire dal prossimo giovedì — e dalla sfida interna contro i Boston Celtics, proprio l’unica altra squadra a poter vantare 17 anelli NBA come i Lakers — i fan gialloviola potranno tornare in presenza allo Staples Center e così la società ha scelto l’ultima gara interna di regular season (quella appunto del 12 maggio, contro gli Houston Rockets) per celebrare la vittoria dell’ultimo anello.