Il record dice 20 vinte e 32 perse, certo non positivo ma neppure disastroso ma l’impressione che — sotto la regia tutt’altro che occulta di Sam Presti — a Oklahoma City stia andando in scena una sorta di “The Process 2.0” c’è tutta. Basta guardare al quintetto messo in campo di questi giorni dai Thunder, dove a farla da padrone sono 19enni come Aleksej Pokusevski e Theo Maledon, gli ultra trentenni (c’è solo Al Horford) sono stati messi fuori roster e il resto della formazione è composto comunque da ventenni di buone speranze. Con cui nella NBA — è risaputo — non si va solitamente troppo lontano, ma questo anche in Oklahoma lo sanno bene. “Perdere e perderemo” è il solito motto delle squadre in ricostruzione — e nessuna ha imboccato questa squadra con più decisione, visti anche tutti i movimenti di mercato voluti da Presti e dal front office che hanno accumulato un bottino di 34 scelte (17 al primo giro, 17 al secondo) per i prossimi sei anni. Ma quel perdere — proprio com’era successo ai Philadelphia 76ers di Sam Hinkie — spesso assume contorni abbastanza imbarazzanti, e le ultime uscite dei Thunder lo confermano. OKC infatti è reduce da cinque sconfitte consecutive e il margine incassato in questi 5 ko (29.4 punti di media) è il peggiore mai registrato dalla stagione 1993-94, quando a far perfino peggio (31 punti di scarto medio) furono proprio i Philadelphia 76ers (ma non quelli di “The Process”, bensì quelli di Clarence Weatherspoon, Dana Barros e Shawn Bradley).