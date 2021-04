L'appuntamento della domenica sera in prima serata su Sky vede la squadra più calda del momento (i Denver Nuggets) contro il giocatore più caldo del momento (Jayson Tatum, reduce dai 53 punti contro i Pelicans). Ma l'ascesa in classifica dei Nuggets, partiti 1-4, merita un approfondimento, partendo dai tre giocatori che si stanno più mettendo in luce: Nikola Jokic, Michael Porter Jr. e il nuovo arrivato Aaron Gordon Condividi:

La vittoria contro i San Antonio Spurs — l’ottava consecutiva per i Denver Nuggets — è un microcosmo del momento della squadra del Colorado: contro i texani Jokic e compagni hanno guidato dal primo all’ultimo secondo (sopra anche di 17) ma alla fine hanno visto gli Spurs sbagliare due volte il tiro del possibile overtime. Traduzione: i Nuggets sono una squadra di primissimo livello, sono in gran forma, ma è anche un momento in cui gli episodi finiscono per andare a loro favore. Le facce del loro successo sono tante, da quelle conosciute (Nikola Jokic su tutti), a quelle emergenti (Michael Porter Jr.), fino a quelle nuove (Aaron Gordon). Si può partire dall’ultimo, e da un dato forse poco più che statistico: da quando è arrivato ai Nuggets l’ex Magic, Denver non ha più perso. Sette successi su sette con lui in campo, uno in più per la squadra. Subito inserito in quintetto da coach Michale Malone, l’ala ex Orlando ha contribuito immediatamente ai successi di Denver. Ce lo dice un numero, su tutti: il suo net rating nelle 7 gare con i Nuggets è un ottimo +16.1: l’attacco viaggia oltre i 125 punti su 100 possessi, la difesa ne concede 109.3 (comunque dato migliorativo rispetto alla media di squadra). Gordon segna poco più di 12 punti e cattura meno di 4 rimbalzi in 28 minuti, ma lo fa tirando oltre il 58% dal campo.

L'ascesa di Michael Porter Jr. vedi anche MPJ accolto citando "Alla ricerca di Nemo". VIDEO Un altro giocatore che fa delle percentuali al tiro uno dei suoi punti di forza è Michael Porter Jr., su cui coach Malone ha voluto spendere due parole recentemente: “Quest’anno il suo apporto è stato incredibile:i numeri che colleziona, la sua efficienza nel farlo, ma a me piace sottolineare i progressi in difesa, sia dal punto di vista individuale che nel suo contesto di squadra”. È ovviamente la difesa l’aspetto del gioco dove MPJ può e deve migliorare, anche perché in attacco ha già oggi poco da imparare da chiunque: nelle ultime 20 gare (contro gli Spurs ha chiuso con la consueta doppia doppia, 22 punti e 10 rimbalzi) Porter Jr. ha viaggiato a 20.5 punti di media sfiorando il 52% da tre e oltre il 59% dal campo, aggiungendoci oltre 9 rimbalzi a partita. Alle spalle del due Jokic-Murray, ormai è lui la terza opzione offensiva — un’opzione capace se necessario anche di decidere una partita.