NBA, clamoroso a L.A.: i Clippers rompono con Chris Paul, lasciato fuori squadra

NBA

Ad anticipare la notizia clamorosa era stato il diretto interessato con un post su Instagram e poco dopo è arrivata anche la conferma da parte della franchigia: i Clippers si liberano di Chris Paul, lasciandolo fuori dalla squadra e ora tutto sembra portare verso la risoluzione del contratto firmato in estate e che aveva riportato il veterano a Los Angeles dopo otto anni

L’avventura di Chris Paul ai Clippers, che durante l’estate era sembrata poter vivere un ultimo capitolo dopo la lunga storia d’amore tra il giocatore e la franchigia tra il 2011 e il 2017, sembra infatti già arrivata al termine. Il super veterano, che da free agent aveva scelto di tornare a vestire la maglia dei Clippers dopo 8 anni in giro per la NBA e poco dopo aveva annunciato che quella in corso sarebbe stata la sua ultima annata in canotta e pantaloncini, infatti, è stato messo fuori squadra. Ad anticipare la decisione era stato Paul stesso con un post sul suo profilo Instagram e a stretto giro è arrivata la conferma da parte dei Clippers.

Il comunicato dei Clippers

Abbiamo deciso di separarci da Chris, che d’ora in poi non farà più parte della squadra” si legge nel comunicato ufficiale appena diramato dai Clippers e firmato in prima persona dal presidente Lawrence Frank, “lavoreremo insieme a lui per definire i prossimi passi nella sua carriera”. La rottura, quindi, è ufficiale e l’impressione è che si vada verso una risoluzione del contratto firmato solo qualche mese fa. Nel prosieguo del comunicato, poi, Frank sottolinea che la decisione non è conseguenza dei pessimi risultati fatti registrare fin qui dai Clippers, al momento titolari di un record di 5-16. Risultati che, stando a quanto dichiarato da Frank, non sono imputabili a Paul, che viceversa viene ringraziato per l’impatto avuto sulla storia della franchigia

