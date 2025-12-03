Ad anticipare la notizia clamorosa era stato il diretto interessato con un post su Instagram e poco dopo è arrivata anche la conferma da parte della franchigia: i Clippers si liberano di Chris Paul, lasciandolo fuori dalla squadra e ora tutto sembra portare verso la risoluzione del contratto firmato in estate e che aveva riportato il veterano a Los Angeles dopo otto anni

L’avventura di Chris Paul ai Clippers, che durante l’estate era sembrata poter vivere un ultimo capitolo dopo la lunga storia d’amore tra il giocatore e la franchigia tra il 2011 e il 2017, sembra infatti già arrivata al termine. Il super veterano, che da free agent aveva scelto di tornare a vestire la maglia dei Clippers dopo 8 anni in giro per la NBA e poco dopo aveva annunciato che quella in corso sarebbe stata la sua ultima annata in canotta e pantaloncini, infatti, è stato messo fuori squadra. Ad anticipare la decisione era stato Paul stesso con un post sul suo profilo Instagram e a stretto giro è arrivata la conferma da parte dei Clippers.