Gallinari si ritira: "Un viaggio incredibile"

Danilo Gallinari annuncia il ritiro: le notizie LIVE
Attraverso un video sui suoi canali social, Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro dal basket a 37 anni. L'azzurro ha disputato la sua ultima partita ufficiale con la maglia dell'Italia lo scorso settembre a Eurobasket. "E' stato un viaggio incredibile"
Le squadre in cui ha giocato Gallinari
In Italia ha vestito le maglie di Casalpusterlengo, Edimes Pavia e Olimpia Milano. Scelto al numero 6 del Draft NBA 2008 dai New York Knicks, Gallinari ha giocato per nove squadre nel corso della sua esperienza americana:
- New York Knicks (2008–2011)
- Denver Nuggets (2011–2017)
- Los Angeles Clippers (2017–2019)
- Oklahoma City Thunder (2019–2020)
- Atlanta Hawks (2020–2022)
- Boston Celtics (2022–2023)
- Washington Wizards (2023–2024)
- Detroit Pistons (2024)
- Milwaukee Bucks (2024)
Ha chiuso la carriera professionistica vincendo il campionato portoricano con i Vaqueros de Bayamón nell'estate del 2025
Il testo della lettera del Gallo al basket
"Non ricordo quando sei entrato davvero nella mia vita, forse il giorno in cui ho sentito la palla rimbalzare per la prima volta o forse quando ho capito che oltre quel suono c'era qualcosa in più.
Sei stato un sogno, un rifugio, una sfida continua.
Mi hai fatto crescere e diventare grande, mi hai fatto cadere, mi hai rialzato e mi hai insegnato a non smettere mai di crederci e di provarci.
Insieme abbiamo vissuto momenti che sono diventate istantanee nel mio album dei ricordi.
Grazie a te ho conosciuto persone meravigliose, amici, avversari, compagni di viaggio.
In ogni duello, in ogni pianto, in ogni esultanza c'era un pezzo della tua storia, della nostra storia.
Così ti dico grazie, con il cuore pieno di riconoscenza per ogni caduta, per ogni ritorno, per ogni applauso e per ogni silenzio e soprattutto per avermi insegnato chi sono dentro e fuori dal campo.
Il nostro viaggio non finisce qui, cambia solo la destinazione.
Non perché sia finito l'amore, ma perché a volte i sentimenti si trasformano e ogni storia ha bisogno di un capitolo finale.
Sarai sempre parte di noi.
Grazie"
Gallinari: "E' stato un viaggio incredibile"
"Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato - si legge in un post sui suoi social -. Una carriera costruita attraverso il duro lavoro, il sacrificio, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni passo del cammino. È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso ogni momento con me: grazie, dal profondo del mio cuore. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo capitolo!"
Il classe 1988, campione a Porto Rico ad agosto da MVP del campionato, ha disputato la sua ultima partita con la maglia azzurra a Eurobasket 2025 negli ottavi di finale contro la Slovenia