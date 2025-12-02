Gallinari si ritira: "Un viaggio incredibile"

"Non ricordo quando sei entrato davvero nella mia vita, forse il giorno in cui ho sentito la palla rimbalzare per la prima volta o forse quando ho capito che oltre quel suono c'era qualcosa in più.

Sei stato un sogno, un rifugio, una sfida continua.

Mi hai fatto crescere e diventare grande, mi hai fatto cadere, mi hai rialzato e mi hai insegnato a non smettere mai di crederci e di provarci.

Insieme abbiamo vissuto momenti che sono diventate istantanee nel mio album dei ricordi.

Grazie a te ho conosciuto persone meravigliose, amici, avversari, compagni di viaggio.

In ogni duello, in ogni pianto, in ogni esultanza c'era un pezzo della tua storia, della nostra storia.

Così ti dico grazie, con il cuore pieno di riconoscenza per ogni caduta, per ogni ritorno, per ogni applauso e per ogni silenzio e soprattutto per avermi insegnato chi sono dentro e fuori dal campo.

Il nostro viaggio non finisce qui, cambia solo la destinazione.

Non perché sia finito l'amore, ma perché a volte i sentimenti si trasformano e ogni storia ha bisogno di un capitolo finale.

Sarai sempre parte di noi.

Grazie"