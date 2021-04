Il giocatore degli Heat, arrivato letteralmente allo scadere della sessione di mercato invernale, è stato costretto a fermarsi per un problema al ginocchio destro. A Miami non rispondono alle domande riguardo un suo eventuale recupero e il contratto in scadenza in estate potrebbe mettere Victor Oladipo in ulteriore difficoltà

La notizia di campo è che il giro di trasferte degli Heat è iniziato nel migliore dei modi, con una vittoria convincente a Portland contro un avversario di livello, grazie alle ottime prestazioni di Bam Adebayo (22 punti) e Jimmy Butler (20). Manca però all’appello Victor Oladipo, rimasto in Florida e fuori a tempo “indeterminato”: sulla lista degli infortunati si parla di dolore al ginocchio destro, ma a far scattare l’allarme è stata la decisione di coach Spoelstra di non rispondere a chi gli chiedeva se il giocatore arrivato dai Rockets sarebbe di nuovo sceso in campo in questa stagione. “Non ci sono novità sulla situazione, stiamo facendo ulteriori esami e posso soltanto dire che Oladipo non farà parte della squadra in questo giro di trasferte. Non ci sono altre informazioni da poter dare”. Dopo la sfortunata schiacciata contro i Lakers insomma, le cose potrebbero complicarsi un bel po’ per un giocatore che nei prossimi mesi spera di firmare un ricco rinnovo contrattuale.