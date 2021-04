La squadra stava vincendo, lui stava giocando bene e dando spettacolo, e dopo una schiacciata nel terzo quarto Victor Oladipo ne regala un’altra anche nel quarto, per il + Miami. Solo che stavolta, scendendo dal ferro, il neo-acquisto degli Heat si porta immediatamente le mani al ginocchio, come se lo sentisse cedere. Si ferma, chiede di essere sostituito e imbocca la via degli spogliatoi: “Vederlo uscire così ci ha dato ancora più forza per attaccare nel finale”, dirà coach Erick Spoelstra, ma è chiaro che rimane però la preoccupazione per il giocatore, reduce da una lunga serie di infortuni. Fortunatamente — da quando fanno sapere da Miami — il primi raggi X a cui è stato sottoposto l’ex-All-Star hanno avuto esito negativo anche se gli Heat prima di tirare un definitivo sospiro di sollievo vogliono aspettare la risonanza magnetica che si terrà nella giornata di oggi, per indagare che il ginocchio non abbia un’altro tipologia di danni. “Ci siamo spaventati, lo ammetto”, ha dichiarato Bam Adebayo dopo la gara, chiudendo però con una nota ottimista: “Credo sia ok, l’ho visto su di morale”, ha aggiunto.