Rinforzo per OKC, firmato Gabriel Deck dal Real

Gabrile Deck lascia il Real Madrid per volare nella NBA, dove giocherà con Oklahoma City. I Thunder hanno annunciato di aver firmato un accordo pluriennale con il nazionale argentino. Si tratta - scrivono dagli Usa - di un contratto da 14.5 milioni di dollari per quattro anni

Stesso percorso fatto dal connazionale Facundo Campazzo a inizio stagione per Gabriel Deck. L'argentino lascia infatti il Real Madrid per approdare nella NBA, nel suo caso a Oklahoma City. Ed è stato proprio Campazzo tra i primi a gioire per questo accordo, commentando con un emoticon con gli occhi a cuore l'indiscrezione iniziale pubblicata da Adrian Wojnarowski su Twitter, poi confermata dai Thunder con l'annuncio ufficiale. Per Deck - 26 anni - contratto pesante di quattro anni da 14.5 milioni di dollari, ma con gli ultimi 2 anni che non sarebbero garantiti (per questo finale di stagione guadagerà 3.9 milioni).

In questa stagione Deck stava viaggiando a 9.7 punti, 3.8 rimbalzi e 1.2 assists in 23.9 minuti di media a partita, tirando il 52.1% dal campo. In carriera l'argentino ha vinto un campionato spagnolo, una Copa del Rey e tre Supercoppe spagnole con il Real Madrid, dove giocava dal 2018, oltre a un argento Mondiale con la sua nazionale nel 2019.