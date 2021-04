2/24

STEPH CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS | DAL 2009 A OGGI | I punti segnati da Curry in maglia Warriors sono 17.818. Il record di Wilt Chamberlain (17.781) resisteva dal 1964. Il grande centro degli Warriors a sua volta lo aveva strappato a Paul Arizin (16.266 il suo totale), segnando 30 punti il 16 marzo 1964. Ora il n°1 tra i realizzatori per Golden State è Curry, che è anche l’unico giocatore in attività che detiene questo tipo di primato per la franchigia per cui ancora gioca. I prossimi nomi, invece, detengono lo steso record ma per squadre per cui non giocano più