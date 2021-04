Dopo i playoff della bolla, Paul George sentiva di avere qualcosa da dimostrare. Il tremendo 4/16 al tiro in gara-7 contro i Denver Nuggets, suggellato da un “palo” con una tripla dall’angolo nel finale di gara, è un ricordo ancora fresco nelle memorie di tutti — cancellando anche una gara-5 in cui ne aveva messi 26 e una gara-6 da 33 punti. George ha ricominciato alla grande la stagione come se avesse qualcosa da dimostrare a tutti, viaggiando a oltre 24 punti di media con il 51% dal campo e il 48% da tre punti nelle prime 20 partite. Ma un infortunio all’alluce del piede a inizio febbraio lo ha portato a saltare sette partite in fila, e il giocatore che si è ripresentato non ha avuto lo stesso rendimento — scendendo sotto i 20 punti di media con il 42.6% dal campo e il 35.5% da tre punti, saltando anche qualche partita per non aggravare la situazione. Nell’ultima settimana però qualcosa sembra essere cambiato: George ha inenallato quattro partite in fila sopra i 30 punti (peraltro contro avversarie di livello come Portland e Phoenix, prima di Detroit e Indiana), la seconda striscia più lunga della sua carriera , mentre nelle precedenti 15 gare solo una volta era andato sopra quota 30. In particolare questa notte ha sfoderato una prestazione da 36 punti, 7 rimbalzi e 8 assist sul campo che per anni è stato suo a Indianapolis, confermando la sua predilezione per punire la sua ex squadra visto che i Pacers sono la sua vittima preferita (25.9 punti di media in 7 gare contro di loro: contro nessun altra squadra ha una media più alta). Ma è soprattutto la fiducia e la sicurezza con cui si è mosso in campo a far ben sperare i Clippers, caricandosi la squadra sulle spalle per far fronte all’assenza di Kawhi Leonard — e meritandosi il premio di giocatore della settimana per la Western Conference.