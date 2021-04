Stando a quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Denver Nuggets sono pronti ad accogliere in squadra Austin Rivers - rinforzo reso necessario dall’infortunio al ginocchio che ha costretto Jamal Murray a terminare con mesi d’anticipo la stagione, chiamato a una lunga riabilitazione e recupero a seguito della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un compito difficile da assolvere per il figlio di coach Doc Rivers, visto che il talento canadese dei Nuggets stava giocando la sua miglior stagione in carriera: oltre 21 punti di media tirando con quasi i 41% dall’arco, 5 assist a partita e tante giocate decisive. Rivers ovviamente non dovrà prendere il suo posto, ma garantire profondità ed energie a una rotazione fortemente messa in difficoltà dall’assenza obbligata di uno dei suoi leader. Secondo Mike Singer del Denver Post, l’offerta iniziale sarà un contratto di 10 giorni, nella speranza che le cose vadano da subito per il verso giusto e che possa arrivare la conferma fino al termine della stagione. I playoff sono dietro l’angolo, non c’è più tempo da perdere.