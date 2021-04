Il nuovo centro dei Los Angeles Lakers sta ancora cercando di capire come poter essere utile ai campioni in carica, e ha faticato nelle ultime due gare segnando solo 7 punti in totale. "Offensivamente non sono mai stato peggio di così, ma sono qui per dare una mano in difesa. L’attacco arriverà" ha detto dopo la vittoria con Charlotte

Tutto sommato poteva andare peggio. La trasferta da sette partite dei Los Angeles Lakers si è conclusa con un record di 4 vittorie e 3 sconfitte, riuscendo a mantenersi a galla appena sotto al 50% di vittorie da quando mancano Anthony Davis (13-14 il record senza di lui) e LeBron James (6-7). Un risultato soddisfacente, anche se nelle ultime due gare non è stato certamente palpabile il contributo di Andre Drummond — arrivato dal mercato dei buyout anche per dare una mano in questo periodo complicato dalle assenze delle stelle. Il lungo però ha prodotto solo 7 punti nelle ultime due partite contro New York e Charlotte, segnando solo 3 dei 10 tiri tentati pur avendo a disposizione oltre 20 minuti in entrambe le partite. Decisamente peggio rispetto ai 35 collezionati a Miami e contro Brooklyn, andando anche 12 volte in lunetta (e segnandone nove). Drummond non ha fatto mancare il suo apporto in termini di rimbalzi (sempre in doppia cifra nelle quattro partite “complete” con i Lakers, tolto il disastroso debutto con Milwaukee), prendendone ben 13 in attacco sui 45 totali della sua avventura in gialloviola. Eppure qualcosa non funziona ed è lui stesso ad ammetterlo: “Offensivamente, probabilmente non ho mai giocato peggio di così” ha detto dopo i 4 punti contro Charlotte. “Sto ancora cercando di capire come funziona là fuori, ma non permetterò che mi faccia uscire mentalmente dalla partita. So perché sono qui, cioè per dare una mano in difesa. L’attacco arriverà con il tempo”.