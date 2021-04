Non esiste una pallacanestro migliore del passato rispetto a quella del presente, e viceversa: le grandi giocate rimangono tali indipendentemente dall’epoca in cui vengono realizzate. Dalla schiacciata "in your face" di Kemp a quella di Edwards, dal "Baby Sky Hook" di Magic al gancio decisivo di Jokic ai playoff, i momenti memorabili non hanno età, come dimostra la clip di Giovanni Serio. E in "Basketball Conversation" Flavio Tranquillo e Ghemon discutono della nostalgia e del presente nello sport come nella musica