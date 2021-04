Buone notizie finalmente dall’infermeria dei Lakers. Anthony Davis è libero di tornare ad allenarsi giocando (con contatto) contro i propri compagni. È solitamente il via libero decisivo che porta al ritorno in campo e con i Lakers attesi a due gare consecutive contro la miglior squadra NBA — gli Utah Jazz — c’è la speranza di vedere il n°3 gialloviola già in campo. Speranza che coach Vogel non ha infranto: “Non è probabile, ma non è neppure totalmente da escludere, come opzione”, ha detto l’allenatore dei Lakers. Davis non scende in campo dal 14 febbraio (sono più di due mesi), dall’infortunio al polpaccio destro riacutizzatosi nella gara contro i Denver Nuggets, problema fisico esteso poi anche al tendine d'Achille. Anche dovesse tornare in campo già in una delle due sfide contro i Jazz, comunque, il minutaggio della superstar losangelina sarebbe comunque contenuto, “probabilmente non più di 15 minuti”, secondo Vogel, ma di certo il suo ritorno è atteso con grande impazienza, visto anche che nelle 28 gare disputate da L.A. in sua assenza il record è un non certo esaltante 13-15.