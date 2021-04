Ghemon ospite a "Basketball Conversation". VIDEO

Il nuovo ospite di "Basketball Conversation: Celebrity Edition" è un super appassionato di basket come Ghemon, intervistato da Flavio Tranquillo. Una conversazione in cui sono stati trattati tantissimi temi diversi, in onda per la prima volta lunedì 19 aprile alle 17:30 su Sky Sport 24 e alle 19:30 su Sky Sport NBA, disponibile on demand successivamente Condividi:

Sin da quando è apparso sulle scene musicali con il suo stile unico, Ghemon non ha mai nascosto la sua grande passione per la pallacanestro e per la NBA. Una folgorazione arrivata negli anni ’90 con i Chicago Bulls e portata avanti non solo seguendo le partite, ma anche collezionando un numero infinito di sneakers — perché il bello della NBA è che non si ferma solamente al rettangolo di gioco, ma va a toccare tantissimi ambiti diversi. Di questo e di molto altro Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, ha parlato insieme a Flavio Tranquillo nel nuovo episodio di “Basketball Conversation: Celebrity Edition”.

approfondimento Lodo Guenzi ospite a "Basketball Conversation" Dopo due sportivi come Matteo Berrettini e Nicolò Barella e un altro cantante come Lodo Guenzi dello Stato Sociale, si rimane nel mondo della musica per parlare di NBA con un taglio laterale, per quanto il campo poi la faccia da padrone. “Ho avuto la fortuna di vedere le finali del 2016 a Cleveland e di proiettarmi in una cosa che nello sport europeo non avevo mai visto” ha raccontato nella conversazione. “Cioè vivere il momento più importante della pallacanestro come una festa, un intrattenimento, un richiamo per tutti dalle famiglie agli influencer fino agli appassionati. Era il massimo di tutto. Quando sono tornato a casa mi sono detto: ‘Ho visto il paradiso’”.