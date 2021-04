Se non avete ricordi di Jabari Parker in campo nel corso di questa stagione, siete decisamente scusati. L’ex seconda scelta assoluta al Draft 2014 è sceso in campo solamente tre volte nel corso del 2020-21, che diventano 9 se si considerano le altre sei partite disputate con i Sacramento Kings da quando è arrivato in California alla deadline del mercato 2020. Appena 107 minuti in un anno e mezzo in cui la maggior notizia sul suo conto è stata quando è stato “beccato” a giocare a tennis in piena pandemia nel giugno del 2020, appena tre giorni dopo che era stata resa pubblica la sua positività al COVID-19. Ora il suo nome torna di attualità, fortunatamente per motivi cestistici: secondo quanto riportato da The Athletic, i Boston Celtics infatti hanno deciso di dargli un’altra opportunità firmandolo con un contratto per questa e la prossima stagione, molto probabilmente al minimo salariale e solo parzialmente garantito. Per farlo hanno tagliato Moritz Wagner, per il quale non c’erano minuti da 5 alle spalle di Robert Williams, Tristan Thompson e Luke Kornet. Parker andrà a giocarsi i minuti da 4 dietro Jayson Tatum insieme a Semi Ojeleye e Grant Williams, fornendo un profilo maggiormente offensivo rispetto a loro — visto che, a questo punto della sua carriera, saper mettere palla nel canestro è l’unico "plus" dato dalla sua presenza in campo.