Un altro giocatore di talento alla corte dei Brooklyn Nets. Dopo l’addio al CSKA Mosca, Mike James avrebbe trovato l’accordo per finire la stagione nella squadra di coach Steve Nash, secondo quanto scritto dal giornalista Chema de Lucas. James, a Milano nella stagione 2018-19, torna in NBA dopo le esperienze a Phoenix e New Orleans del 2017-18

Il mercato dei Brooklyn Nets non è ancora finito . Anzi, un altro giocatore di talento - per quanto dal carattere decisamente particolare - sta per unirsi alla corte di Steve Nash. Secondo quanto riportato dal giornalista Chema de Lucas, Mike James avrebbe raggiunto un accordo per finire la stagione a Brooklyn , dopo la fine del suo rapporto con il CSKA Mosca con cui ha disputato le ultime due stagioni dopo l'addio all'Olimpia Milano. Per il playmaker si tratta di un ritorno in NBA dopo aver disputato la stagione 2017-18 tra Phoenix (32 partite a 10.4 punti di media) e New Orleans (solo quattro gare), trasferendosi poi nel Vecchio Continente dove aveva già giocato al Baskonia e al Panathinaikos.

approfondimento

Brooklyn: quando tornano tutti gli infortunati

I Nets sono alle prese con diversi infortuni a partire da quelli di James Harden e di Kevin Durant, ma anche per membri del backcourt come Spencer Dinwiddie, Tyler Johnson e Chris Chiozza. Proprio la frattura alla mano di quest'ultimo e il suo difficile recupero in tempi utili per i playoff ha aperto uno spazio per James, che sicuramente è un giocatore di maggiore talento rispetto a Chiozza ma rappresenta anche una variabile impazzita per lo spogliatoio. Avrà le sue chance, ma per Brooklyn si tratta di una scommessa a basso costo per riempire un buco creatosi all'improvviso.