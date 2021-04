Se state leggendo queste parole e almeno una volta siete andati a New York, è improbabile che non siate stati (o almeno non abbiate visto da fuori) il Madison Square Garden. Il richiamo della “World’s Most Famous Arena” è irresistibile non solo per i tantissimi turisti che visitano la Grande Mela — almeno in epoca pre-Covid — ma anche per gli stessi protagonisti degli show in programma, e che siano atleti o artisti fa poca differenza. Lo ha percepito anche Zion Williamson, che per la prima volta nella sua giovane carriera da professionista ha giocato al Madison Square Garden contro i New York Knicks — e a fine gara non riusciva a smettere di sorridere ripensando all’arena, nonostante la sconfitta al supplementare dei suoi Pelicans. “Sono contento che me lo abbiate chiesto” ha detto quando è arrivata la domanda sulla sua esperienza al Garden. “New York è la Mecca del basket. Amo giocare qui, l’ho già fatto al college e questa è stata la mia prima volta tra i professionisti. L’atmosfera qui è speciale, sia che tifino per te o contro di te. Al di fuori di New Orleans, ovviamente, questo è il mio posto preferito dove giocare, non posso mentire”.