Dopo nove settimane d’assenza, Anthony Davis è pronto a tornare in campo con i Lakers a seguito della lunga riabilitazione dall’infortunio al polpaccio destro che ha preoccupato sia lui che lo staff medico dei campioni in carica. La paura infatti era un possibile interessamento del tendine d’Achille - infortunio che negli anni passati ha limitato tra gli altri anche Kevin Durant. Un rischio da evitare a ogni costo: “Non ho mai subito la rottura del tendine d’Achille, ma il dolore è stato acuto; un fastidio che non avevo mai provato prima e che mi ha fatto pensare al peggio… Sapevo che era qualcosa di serio, ma per fortuna la diagnosi non è stata grave come avevo preventivato. C’è voluto comunque un bel po’ di tempo per recuperare: adesso sono al 100%”. Lo stiramento al polpaccio dunque è stato davvero il male minore: “Ero convinto fosse almeno parzialmente rotto, ero terrorizzato all’idea”. A 30 gare di distanza da quel maledetto 14 febbraio però (con 14-16 di record), i Lakers sono pronti a riabbracciarlo sul parquet - innesto fondamentale per puntare con forza ai playoff.