Il n°7 dei Nets, fermato dopo 4 minuti nella partita contro Miami da un problema alla coscia sinistra, è rimasto per cautela a riposo un’altra settimana - evitando sovraccarichi e preparandosi così al meglio per la sfida contro Phoenix, da seguire in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30 e in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul nostro sito con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Tre partite senza Kevin Durant ai Brooklyn Nets sembrano perfino poche rispetto a quanto sono stati costretti a rinunciare a lui nei due mesi precedenti: infortuni, ricadute e stop precauzionali, con il risultato di non avere mai a disposizione un All-Star di primissimo livello e di non poter lavorare sull’amalgama sul parquet tra lui e Kyrie Irving e James Harden. Funzionerà? Non è dato saperlo, almeno non fino ai playoff - banco di prova in cui i Nets non potranno più fallire. Per prepararsi al meglio alle sfide che partiranno dal prossimo mese quella contro Phoenix è una delle ultime occasioni di lusso: una gara contro una delle migliori squadre della Western Conference, lanciata al 2° posto a Ovest e convincente nel suo nuovo assetto. Una pioggia di stelle sul parquet al Barclays Center, dove tra Kyrie Irving, Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker e molti altri, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. L’appuntamento infatti è già fissato: ore 21.30 su Sky Sport NBA o in maniera gratuita eccezionalmente aperta a tutti sul nostro sito, telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e soprattutto Brooklyn-Phoenix in campo pronte a dare spettacolo.