Un nome — magari meno noto di altri — si aggiunge alla lunga lista di infortunati di questa stagione. Solo che l’infortunio accorso al rookie di Orlando Devin Cannady è di quelli davvero brutti da vedere su un campo da gioco. La guardia dei Magic, impegnato in un’azione difensiva sulla penetrazione di Edmund Sumner, ricade male sul suo piede destro e subisce la frattura scomposta della caviglia. La violenza dell’impatto è tale che sul parquet dell’Amway Center si vedono macchie di sangue vicino al piede del giocatore, tanto che il suo compagno di squadra Mo Bamba sceglie di levarsi la canotta dei Magic e utilizzarla per coprire la caviglia di Cannady. “È qualcosa che ti fa star male, innanzitutto perché Cannady è un ragazzo fantastico che ha lavorato come un matto per migliorare”, ha dichiarato il suo allenatore Tyron Corbin, in panchina in serata per l’assenza di coach Steve Clifford, alle prese con il protocollo anti-Covid. “Fa male vederlo infortunarsi in questo modo: le nostre preghiere sono per lui”.