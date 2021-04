Come se di record non ne avesse già abbastanza, LeBron James è diventato anche il soggetto della trading card più pagata di sempre sul mercato dei collezionisti mondiali. E non si parla solo di NBA, ma di sport a tutto tondo. I 5.2 milioni di dollari che un privato ha sborsato per mettere le mani su una card a tiratura limitata (solo 23 esemplari) dell’annata 2003-04, quella da rookie del prodotto di St. Vincent-St. Mary, pareggia infatti il valore della card della leggenda del baseball Mickey Mantle che fino a oggi deteneva in solitario il primato assoluto per la quotazione più alta. La vendita record è stata portata avanti sul mercato virtuale conosciuto come PWCC Marketplace, dove la card delle collezione Upper Deck Exquisite RPA (sigla che sta per “rookie patch autograph”, e che prevede quindi la firma autografa del giocatore) si è guadagnata un valore che ha stupito anche gli esperti del settore. La card in oggetto, infatti, se ha ricevuto un 10 (voto massimo) come giudizio relativo alla firma autografa, ha incassato dal Beckett Grading Services (l’autorità in materia) “solo” un 9 totale, quando nel febbraio 2020 un’altra card di LeBron — stavolta giudicata con un 9.5 — era stata venduta per la cifra allora record di 1.8 milioni di dollari. L’impennata nel valore testimonia di un crescente interesse in tutto quello che è la memorabilia sportiva del n°23 oggi ai Lakers, soprattutto ovviamente nei pezzi più rari e lontani nel tempo, dei suoi esordi nella lega.