Lakers, ritorno al successo: stop Knicks e Wizards

19/26

Terza sconfitta in fila per Cleveland, la sesta nelle ultime sette e si potrebbe andare a lungo avanti così per una squadra che non vede l’ora di concludere queste ultime tre settimane di regular season - l’ennesima con troppi passaggi a vuoto. Isaac Okoro è il miglior realizzatore di squadra con i suoi 20 punti e 8/16 al tiro, mentre Kevin Love non fa notizie per gli 11 e 7 rimbalzi a referto, ma per una palla persa senza senso che trasforma una rimessa dal fondo Cavs in una tripla aperta dall’angolo dei Raptors: la descrizione migliore della loro stagione

VIDEO | L'ASSURDO ERRORE DI KEVIN LOVE CHE REGALA 3 PUNTI A TORONTO