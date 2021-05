Tutti aspettavano i Lakers al completo — dopo il rientro di Anthony Davis, quello di LeBron James — e tanti erano convinti che una volta svuotata l’infermeria i campioni NBA in carica sarebbero immediatamente tornati la macchina da vittorie dello scorso anno. Invece è arrivata la sconfitta, interna e contro i Sacramento Kings, non certo una delle squadre più temibile della lega. Un risultato preoccupante? Non per Anthony Davis, almeno a sentire le sue parole dopo il ko contro i Kings. “Non conta realmente dove siamo in classifica ora. Sappiamo di avere grande fiducia in noi stessi; sappiamo quello di cui siamo capaci; sappiamo che una volta raggiunti i playoff, è tutta un’altra storia”. Certo, le sconfitte — soprattutto quelle come l’ultima, contro una squadra di basso rango come i Kings — sono frustranti, ma Davis riconosce “che è meglio affrontarle ora pur di essere poi rodati e in ritmo durante i playoff”, contando che né lui né tanto meno LeBron James (appena rientrato dopo 20 partite di assenza e un mese e mezzo di lontananza dai parquet NBA) possono essere considerati al massimo della loro forma: “Però sento di migliorare ogni giorno”, dice Davis. “Non sono ancora al 100% ma sto riacquisendo la mia velocità difensiva e il mio ritmo offensivo, soprattutto quando riesco a giocare nelle mie posizioni di campo preferite”. Una dichiarazione supportata dai fatti nella gara contro i Kings, che ha visto il n°3 dei Lakers mandare a segno ben 4 stoppate nel solo secondo quarto (5 in tutto per lui) e segnare 12 dei suoi 22 punti nel terzo.