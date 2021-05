Da molti è considerato la possibile prima scelta assoluta al Draft 2022, non il prossimo ma quello dopo ancora. D’altronde Emoni Bates ha già le conoscenze giuste (si sente con Kevin Durant) e l’hype solitamente riservata ai grandi talenti (con tanto di apparizione da liceale sulla copertina di "Sports Illustrated" — ricorda qualcuno?). Oggi torna a fare notizia perché — dopo aver sorpreso tutti annunciando su ESPN a fine giugno scorso la scelta di giocare per Michigan State a livello NCAA (perfino in casa Spartans hanno saputo della decisione solo pochi minuti prima del live) ora Bates ha scelto di ritirare il suo "committment" per il college di casa — lui è di Ypsilanti, Michigan — “restando aperto a qualsiasi opzione, sia universitaria che professionista, che il futuro mi vorrà riservare”. La decisione l’ha annunciata con un post su Instagram: “Ringrazio coach Tom Izzo e tutto lo staff a Michigan State ma ho deciso di riaprire il mio reclutamento”, ha scritto, senza fornire spiegazioni aggiuntive sul perché. I bene informati, così com’erano rimasti sorpresi dalla scelta di Michigan State, non sono stati però colti totalmente alla sprovvista: l’idea che circolava in molti circoli vicini al giocatore, infatti, è che non avrebbe mai giocato neppure un minuto di pallacanestro NCAA. Una prospettiva resa ancora più probabile dal fatto che il ragazzo è allenato dal padre Elgin in una Ypsi Prep Academy creata in sostanza appositamente per lui per permettergli di preparare al meglio la sua transizione verso il basket professionistico.