Doncic incredulo: espulso per due tecnici. VIDEO

Dopo la sensazionale tripla doppia da 31+12+20 di ieri, Luka Doncic si è ferma “solo” a 30 punti con 6 rimbalzi e 6 assist nella pesante sconfitta interna contro Sacramento. Soprattutto, però, ha dimostrato per l’ennesima volta le sue difficoltà a contenere le emozioni, venendo espulso per doppio fallo tecnico — salendo a quota 15 in stagione, andando quindi a un fallo tecnico di distanza dalla sospensione automatica per una partita. “Non succederà, state tranquilli” ha detto dopo la gara

È difficile trovare un difetto a un giocatore del calibro di Luka Doncic, che da quando è entrato in NBA sta riscrivendo i libri di storia in termini di precocità e qualità di gioco. Se proprio bisogna trovarne uno, però, è il suo rapporto decisamente complicato con gli arbitri : ogni volta che scende in campo e non arriva un fischio a suo favore la lamentela nei confronti dei fischietti è immediata, sia che sia giusta oppure no. Questa notte ha raggiunto il punto di non ritorno : a gara ormai decisa contro i Sacramento Kings — una pesante sconfitta per 99-111 che portava già di per sé una bella dose di frustrazione, considerando che è la terza nel giro di due settimane contro una squadra che non ha più nulla da chiedere alla stagione —, Doncic è stato espulso per doppio fallo tecnico dalla terna arbitrale . Le telecamere non sono riuscite a trovare il motivo dell’allontanamento dal campo, visto che hanno inquadrato lo sloveno mentre stava semplicemente andando verso il tavolo dei segnapunti, lasciando interdetti non solo i protagonisti in campo — a partire da un incredulo Doncic — ma anche i commentatori della partita.

A fare chiarezza ci ha pensato quindi il capo della terna arbitrale Rodney Mott dopo la gara: “Il primo tecnico è arrivato quando ha gridato ‘Hell no!’ agitando i pugni nei miei confronti dopo un corretto fallo offensivo fischiato contro di lui. È una risposta offensiva nei confronti dell’arbitro passibile di comportamento non sportivo”. “Mi ha detto che a lui non posso dirlo. Forse agli altri sì, ma a lui no: per questo ho preso il tecnico ” il commento di Doncic a riguardo. Il secondo tecnico, quello della discordia, è arrivato a 31.8 secondi dalla fine durante un timeout quando Doncic — dopo il canestro del +13 degli avversari — ha lanciato il pallone verso la parte opposta del campo , anche se lo sloveno sostiene che molti giocatori a gioco fermo tirano a canestro. “Lo ha fatto per frustrazione a seguito di un fischio in maniera manifesta. C’era un timeout e quando ha preso il pallone non lo ha dato all’arbitro più vicino, ma lo ha lanciato dall’altra parte del campo: anche questo è un comportamento non sportivo, visto che il regolamento dice chiaramente che bisogna passare la palla all’arbitro più vicino ” ha concluso Mott, che ha fischiato entrambi i tecnici.

Doncic promette: "Non prenderò il 16° tecnico"

approfondimento

Doncic, tripla doppia record: solo tre come lui

I Mavericks hanno già detto che proveranno a far “togliere” entrambi i fischi contro Doncic, come già accaduto in stagione per un tecnico dopo aver detto “And one!” in una partita dello scorso 2 aprile contro New York. Il motivo è semplice: con questi due tecnici lo sloveno è salito a quota 15 in stagione, e al sedicesimo è automatica una partita di sospensione che sarebbe catastrofica per i Mavericks in piena lotta per evitare il torneo play-in. “Non ne prenderò un altro, state tranquilli” ha detto Doncic dopo la partita, anche se non è l’unico in squadra a dover calmare i bollenti spiriti.

Anche Carlisle espulso: "Quattro tecnici, tutti dallo stesso arbitro"

Anche coach Rick Carlisle, infatti, è stato espulso pochi istanti prima della sua stella per un doppio tecnico, entrambi fischiati dall’arbitro CJ Washington: “Io per primo ho dato il cattivo esempio, la colpa è mia e mi sono già scusato con la squadra. C’era una chiara violazione di passi che è stata la goccia che mi ha fatto traboccare. Ho preso quattro tecnici quest’anno, tutti dallo stesso arbitro. Non so cosa voglia dire precisamente, ma c’è un detto che dice: ‘Uomini ragionevoli hanno il diritto di non essere d’accordo’. Non ho altro da aggiungere, dobbiamo andare avanti”.