Danilo Gallinari anche contro Portland esce come suo solito dalla panchina, entra piano in gara ma esplode nel secondo tempo, dove segna 21 dei suoi 28 punti in una gara chiusa con 9/15 dal campo e un eccezionale 7/10 da tre punti (sbaglia un libero — rarità per lui — finendo con 3/4 dalla lunetta). Ma quando “il Gallo” è così preciso dall’arco è impossibile fermarlo: era successo contro Boston il 24 febbraio — quando aveva stabilito il record di franchigia per Atlanta mandando a segno 10 triple (in una gara vinta di 15 grazie ai suoi 38 punti), torna a farlo contro Portland, surclassando dalla distanza anche un mostro come Damian Lillard, che si ferma a 6 tripla a segno (su 11 tentativi), segnando 33 punti. Non bastano ai Blazers per centrare la quinta vittoria in fila, perché il secondo tempo di Gallinari è da fenomeno assoluto (7/10 al tiro con 6/7 da tre punti), capace di far male tanto dalla lunga distanza quanto in post, dove sempre più spesso trova per lui dei possessi offensivi coach McMillan.