Dura nove minuti il derby di Anthony Davis, costretto a rientrare in spogliatoio e non fare più ritorno sul parquet - autore di 4 punti con 2/9 al tiro, fermato poi da un dolore alla schiena che i maligni hanno definito una scusa per evitare di continuare a mettere la faccia in quella che già appariva come una sconfitta scontata contro i Clippers: “La caviglia sta bene, non mi preoccupa - ha spiegato il diretto interessato al termine del match - Invece ho battuto malamente la schiena, per quello mi sono fermato. Le cose però non sembrano essere gravi, dovrò valutare la mia condizione fisica nelle prossime ore, ma la mia intenzione è quella di giocare”. Con Davis in campo il parziale dei Clippers è stato +10, allargatosi poi una volta che l’All-Star non ha fatto più ritorno sul parquet - nonostante fino a metà terzo quarto si fosse sperato di vederlo nuovamente in campo a dare battaglia. Un’assenza pesantissima che i Lakers sperano di non trascinarsi anche nella prossima gara cruciale contro i Blazers.