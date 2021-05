Fuori dallo scorso 5 aprile, il Barba sta provando a recuperare dall’indurimento ai muscoli della parte posteriore della coscia destra e ha raccontato ai giornalisti che l’obiettivo è quello di giocare un paio di gare in regular season: “Bisogna essere intelligenti in situazioni del genere, stare bene per tornare in campo nel migliore dei modi”. Nel frattempo i Nets incassano per la prima volta in stagione 4 sconfitte in fila

Sembrava un problema di poco conto, tanto che dopo due gare d’assenza James Harden decise di tornare sul parquet nel derby contro i Knicks. La sua presenza però in quell’occasione non andò oltre i 4 minuti complessivi (chiusi con 0 punti, interrompendo la striscia di 450 gare in doppia cifra): contro New York infatti bastarono due penetrazioni al ferro per capire che c’era ancora qualcosa che non andava e che l’indurimento alla parte posteriore della coscia destra con cui conviveva da 10 giorni non era risolto. Un mese più tardi il Barba è tornato a parlare con i giornalisti e a spiegare che, dopo 20 partite in cui è rimasto a guardare i compagni, potrebbe finalmente essere giunto il momento di rientrare: “La mia tabella di marcia prevede di esserci in un paio di gare prima dell’inizio della post-season, ma dobbiamo procedere un giorno per volta nel fare valutazioni”. Prima di rimettere piede in campo c’è bisogno di fare ulteriori accertamenti e soprattutto allenamenti, in cui sollecitare la gamba per capire se il dolore persiste: “Oggi sto bene, le cose sono andate alla grande e devo continuare a lavorare in questa direzione”.