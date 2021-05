Jordan, maglia di North Carolina venduta a 1.4 mln

Si sa, tutto quello che riguarda Michael Jordan attira sempre grande interesse. Questa volta al centro dell'attenzione è finita la sua maglia indossata a North Carolina nella stagione 1982-83. La maglia in questione, già con l'iconico numero 23 che avrebbe indossato anche nella sua leggendaria carriera NBA con i Chicago Bulls, è stata infatti venduta all'asta per ben 1.38 milioni di dollari. L'82-83 è stato il secondo anno a UNC per Jordan, che nella stagione precedente aveva avuto il suo primo momento di gloria segnando il tiro decisivo nella finale NCAA contro la Georgetown di un'altra futura stella come Pat Ewing. In quella stagione MJ viaggiò a 20 punti di media e 5.5 rimbalzi, mettendosi sì in mostra tra i migliori talenti della nazione ma senza lasciar esattamente presagire quello che sarebbe avveuto in seguito. Dopo ancora un anno di università sarebbe infatti stato scelto solo alla terza chiamata dai Bulls nel Draft 1984, dietro Hakeem Olajuwon e Sam Bowie. E di sicuro a quei tempi nessuno avrebbe immaginato che un giorno la sua maglia del college sarebbe stata battuta all'asta per una cifra del genere.