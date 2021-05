Lakers aggrappati a AD: "La bestia si è svegliata"

La vittoria contro i Phoenix Suns porta la firma di Anthony Davis, semplicemente ovunque tanto in attacco quanto in difesa prendendosi tutte le responsabilità possibili. Una onnipresenza ben rappresentata dal suo tabellino finale: 42 punti (massimo stagionale), 12 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi e 3 stoppate — una linea statistica semplicemente mai vista nella storia dei Lakers, franchigia nella quale sono passati alcuni dei più grandi giocatori di sempre. Il +26 di plus-minus nei suoi 40 minuti e 46 minuti sul parquet certifica un dominio pressoché totale, così come le sue percentuali al tiro (13/27 dal campo di cui 1/5 da tre, ma soprattutto 15/17 ai liberi) sono state fondamentali per propiziare una grande serata offensiva per i gialloviola contro una squadra solidissima come i Suns. Il punto esclamativo per chiudere i conti, una schiacciata rovesciata per chiudere il lob alzato da Alex Caruso festeggiata gridando "I'm back" al pubblico dello Staples Center, è la ciliegina sulla torta di una prestazione mostruosa, nella quale lo si è visto anche lanciarsi sul parquet per recuperare i palloni vaganti e portare palla da una metà campo all’altra in prima persona, anche a costo di commettere qualche palla persa (3 alla fine). Un’assunzione di responsabilità da leader in un momento molto delicato per i gialloviola, che senza LeBron James e Dennis Schröder (oltre a Kyle Kuzma fermato dalla schiena) hanno bisogno più che mai della loro superstar per provare a evitare il torneo play-in, recuperando la gara di distanza che li separa dai Portland Trail Blazers.