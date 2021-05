Davis mostruoso, Phoenix va ko. Miami batte Boston

I campioni in carica si aggrappano a un Anthony Davis da 42 punti e 12 rimbalzi per battere i Suns e tornare alla vittoria. Doncic viene espulso nel terzo quarto per un colpo proibito ma Dallas vince a Cleveland (9 punti per Nicolò Melli), Miami vince lo scontro diretto contro Boston. Brutto ko in casa di Charlotte nonostante i 43 punti di Terry Rozier, successi in trasferta per Chicago e Minnesota. Facile vittoria di Sacramento su OKC, i Knicks passano in casa dei Clippers nell’NBA Sunday