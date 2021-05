Per la seconda volta in pochi giorni Luka Doncic si è ritrovato ad andare negli spogliatoi prima del tempo. Ma se lo scorso 2 maggio contro Sacramento era stato per via di due falli tecnici raccolti in rapida successione, stavolta gli arbitri lo hanno punito con un fallo flagrant di tipo 2 — complice un colpo nelle parti basse di Collin Sexton in una lotta a rimbalzo. Un’espulsione diretta per "un colpo aggressivo nell’area dell’inguine”", secondo la definizione della terna arbitrale, che non ha pregiudicato la vittoria finale dei Dallas Mavericks — i quali da quel momento in poi, arrivato a inizio terzo quarto, hanno confezionato un parziale di 30-13 — e che per fortuna dei texani non avrà neanche ripercussioni nel prossimo periodo, visto che i flagrant non contano come falli tecnici. Una distinzione importante visto che Doncic è a quota 15 tecnici in stagione, e allo scoccare del 16° arriva automaticamente la sospensione per una partita — eventualità che sarebbe pesante per i Mavs in piena corsa per evitare il torneo play-in.