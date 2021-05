4/25

GOLDEN STATE WARRIORS-PHOENIX SUNS 122-116 | Quarto successo consecutivo per gli Warriors, che si tolgono la soddisfazione di battere in back-to-back le due migliori squadre della Western Conference, Jazz e Suns. E per una volta non è per via di una super prestazione di Steph Curry, anzi: il due volte MVP ha bisogno di 22 tiri per segnare 21 punti, tirando solo 1/11 da tre punti in 37 minuti pur firmando una giocata decisiva nel finale. A vincerla, allora, sono stati soprattutto "gli altri"

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA