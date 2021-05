A Dallas tutti chiamano il figlio "Luka"

In conferenza stampa una giornalista ha chiesto a Doncic cosa ne pensasse dell’esplosione di figlio chiamati “Luka” dopo il suo arrivo in NBA, non solo a Dallas (dove sono aumentati di oltre il 400%) ma anche in altre parti del mondo: "Magari non sono tutti per merito mio, ma alcuni forse sì. Ed è una sensazione speciale"

Nel mondo dello sport è diventato famoso il grafico dei bambini nati ad Amsterdam e in Olanda negli anni ’90, chiamati improvvisamente “Jari” in onore di Litmanen - grandissimo giocatore dell’Ajax in quegli anni. Qualcosa di simile sta accadendo anche a Dallas: secondo la ricerca di Baylor Scott and White, il nome “Luka” nel Texas del nord è esploso di oltre il 400% da quando Doncic è arrivato ai Mavericks, complice la sua spettacolare ascesa nel mondo dello sport e della NBA. Un riconoscimento al suo talento e al suo impatto che ha lasciato lo sloveno senza parole: “È una cosa speciale che qualcuno decida di chiamare suo figlio come me” ha detto nell’ultima conferenza stampa dopo aver battuto New Orleans. “Magari non tutti lo stanno facendo per me, ma qualcuno forse sì. Ed è una sensazione speciale”.