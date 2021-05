4/30

DAMIAN LILLARD | “P U N C H I N ‘ . T H E . C L O C K” | Il primo posto nella classifica delle citazioni è per Damian Lillard, la cui voce si sente campionata all’inizio del pezzo "p u n c h i n ' . t h e . c l o c k”. Si tratta delle parole del n°0 di Portland dopo averne messi 61 in faccia ai Mavs nella bolla di Orlando: "It ain't nothing I want more”, “Non c’è niente che io voglia di più” - e Lillard poi continua: “Vi avevo detto che non sarei venuto qui per sprecare il mio tempo. Abbiamo chiesto una opportunità, ce l’hanno data, ora sta a noi approfittarne”