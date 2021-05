Secondo il veterano gialloviola alcune squadre della Western Conference avrebbero perso di proposito per evitare di incrociare troppo presto i Lakers nei playoff. Dudley non ha fatto nomi, ma a chi si riferisse sembra abbastanza chiaro

Jared Dudley non ha dubbi, ci sono squadre che "hanno aggiustato i propri risultati" per evitare di affrontare troppo presto i Lakers nei playoff. I campioni in carica hanno chiuso la stagione al settimo posto della Western Conference e dovranno passare attraverso il play-in per accedere alla post season. Se batteranno in prima battuta gli Warriors affronteranno al primo turno i Suns secondi a Ovest. E in caso di vittoria al secondo turno troverebbero la squadra arrivata terza.

Il veterano gialloviola non ha fatto nomi, ma sembra proprio quello il posto che - a suo parere - due squadre avrebbero tentato di evitare. Si tratta di Denver e Clippers, che si giocavano il terzo posto nell'ultima giornata e che hanno entrambe perso. I Nuggets hanno teuto in campo Jokic e Porter Jr solo una quindicina di minuti a testa nella sconfitta con Portland. I Clippers non hanno schierato Kawhi Leonard, Paul George, Rajon Rondo, Marcus Morris e Nicolas Batum, venendo battuti da OKC reduce da nove sconfite in fila. Le due squadre hanno così chiuso con lo stesso record (47-25), ma in virtù degli scontri diretti è finita davanti Denver che potrebbe quindi affrontare LeBron e compagni al secondo turno.

Dudley ha spiegato che se fosse stato in un'altra squadra avrebbe voluto incrociare i Lakers il prima possibile, probabilmente in riferimento allo stato di forma non ancora ottimale dopo i lunghi infortuni di James e Anthony Davis. Lo stesso Dudley ha però spiegato che "stiamo entrando in forma nel momento giusto, e nessuno vorrebbe affrontare i Lakers in salute". Sulla possibilità di riconfermarsi campioni NBA partendo dalla settima posizione, dovendo passare anche attraverso il play-in, il veterano gialloviola ha poi detto che "si tratta della sfida più difficile mai affrontata da una squadra nella lega".