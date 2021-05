LeBron James è già pronto per la prima fondamentale sfida di questa postseason: una gara da dentro o fuori contro Steph Curry e suoi Golden State Warriors, il miglior giocatore della regular season appena conclusa: “Per me è lui l’MVP in questa stagione. Guardate cosa è riuscito a fare negli ultimi mesi, in molti lo davano per finito e invece… Non so cosa avrebbero combinato gli Warriors senza il suo contributo”. Difficile dar torto al n°23 dei Lakers, soprattutto dopo l’ennesima dimostrazione di forza data da Curry nella partita più importante della stagione contro i Memphis Grizzlies - i 46 punti che hanno portato poi all’incrocio al play-in proprio tra Warriors e Lakers. “È come quando vinse Westbrook in tripla doppia di media: in quell’occasione è stato un premio di MVP meritato, così come per Steph in questa stagione”. In effetti anche quella volta il record di squadra dei Thunder non fu entusiasmante, ma la leadership di un campione senza tempo riuscì a tenere in vita la prima versione di OKC senza Kevin Durant. Discorso speculare anche sotto questo punto di vista per Curry, che aspetta il ritorno di Klay Thompson e che ha chiuso da miglior realizzatore NBA una regular season in cui era difficile fare meglio di così. Gli esperti e i bookmaker però non hanno dubbi: il premio di MVP andrà a Nikola Jokic, in lotta con Joel Embiid. Vedremo se qualcosa cambierà prima del voto.