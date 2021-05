Dennis Schröder non ha certo dimenticato quanto accaduto sul parquet nell’ultima gara giocata contro i Brooklyn Nets: il faccia a faccia con Kyrie Irving, il trash talking, le offese e le polemiche seguite nelle ore successive alla gara, in cui il n°11 della squadra di New York ha accusato la point guard tedesca di aver usato termini dispregiativi a livello razziale per offenderlo. Insomma, un bel polverone nel bel mezzo di una delle partite più attese e seguite della regular season che ci siamo appena lasciati alle spalle. È giunto il momento di guardare ai playoff e alle prossime sfide, con Schröder che ha già deciso di non affrontarle più indossando le scarpe firmata da Irving, come raccontato durante un’intervista all’interno di uno store di sneakers: “Ho un sacco di scarpe della sua linea, circa 30-40 paia. Sfortunatamente però non le indosserò più, non è possibile per me vestirle dopo quanto accaduto in campo nelle scorse settimane. Non posso, non le vedrete più ai miei piedi. Per questo, a tutti quelli che ci stanno ascoltando e sono interessati, si facessero avanti così le regalerò a loro. Le spedirò direttamente a casa, misura 46, praticamente sono disponibili di qualsiasi colore. Fatemi sapere”.