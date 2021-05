Lakers-Warriors non è una sfida come le altre, non solo per la presenza sul parquet di LeBron James e Steph Curry: in diretta questa notte alle 4.00 su Sky Sport NBA andrà in scena un testa a testa che appassiona, pieno di storie, di antiche rivalità e di scontri che in alcuni casi vanno avanti da anni: scopriamo insieme le ragioni per cui il match che vale il 7° posto a Ovest è il più importante della stagione in NBA - almeno finora

