La prima notte del torneo play-in ha sicuramente un volto in copertina ed è quello di Jayson Tatum. La stella dei Boston Celtics ha completamente dominato la sfida contro gli Washington Wizards chiudendo a quota 50 punti, tirando 14/32 dal campo e 5/12 dalla lunga distanza insieme a un clamoroso 17/17 ai liberi, a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 4 assist per caricarsi i suoi sulle spalle e trascinarli ai playoff, dove affronteranno i Brooklyn Nets. Dopo un primo tempo da 18 punti, Tatum ha preso il controllo del match segnandone 23 nel solo terzo quarto, in una serata in cui solo 4 dei suoi 14 canestri sono stati assistiti dai compagni e in cui ha battuto da solo quanto messo assieme da Russell Westbrook e Bradley Beal, autori in coppia di 42 punti con 43 tentativi dal campo. Una vittoria ancora più significativa per Tatum dato che è arrivata contro il suo più grande amico in NBA, Bradley Beal, che conosce fin dall’infanzia essendo cresciuti insieme a St. Louis ed essendo andati nello stesso liceo. “Volevo arrivare ai playoff. E non volevo perdere contro Brad: me lo avrebbe ricordato per il resto della mia carriera” ha detto Tatum dopo la partita.