Nel quarto periodo della sfida tra Lakers e Warriors, i campioni NBA in carica si portano in vantaggio per la prima volta nel match grazie a una serie di giocate firmate da LeBron James: dopo il canestro in penetrazione (su cui la difesa di Golden State non può nulla), Steph Curry - in panchina a riposare qualche istante - non può fare altro che apprezzare e accettare la forza di un campione come il n°23 dei Lakers