Stando a quanto raccontato da Brian Windhorst di ESPN, il giocatore degli Heat - già fuori dai playoff 2021 dopo l'operazione delle scorse settimane - potrebbe non riuscire a recuperare dall’infortunio al quadricipite neanche il prossimo anno, ritrovandosi così a trattare in estate per il rinnovo di contratto in una situazione che potrebbe costargli decine di milioni di dollari

“Non è stato ancora annunciato in maniera ufficiale, ma ci sono buone possibilità che Oladipo salterà tutta la prossima stagione”. Un fulmine a cielo già coperto verrebbe da dire, viste le continue ricadute degli ultimi anni dell’ex giocatore di Pacers e Rockets hanno limitato il suo impatto - mai tornato a essere l’All-Star di qualche stagione fa. Indiscrezioni da Miami raccontano di come Oladipo abbia combattuto per oltre un mese contro ogni tipo di guaio fisico, prima di arrendersi all’evidenza del fatto che l’unico modo per uscirne fosse l’operazione (e la conseguente conclusione anticipata della stagione). Dal 2019 a oggi dunque un’interminabile sequenza di infortuni ne hanno rallentato prima e messo ora in discussione il proseguimento della carriera. La sua probabile assenza dal parquet infatti arriva in una stagione delicata, quella in cui andare a caccia di un rinnovo contrattuale dopo aver incassato 21 milioni di dollari nel 2020-21. A 29 anni, il passaggio chiave della sua carriera professionista - il momento in cui provare a firmare il contratto più pesante, assicurandosi così il futuro più ricco possibile nella lega. Ma questa off-season chi sarà disposto a puntare decine di milioni di dollari su di lui? Tornano inevitabilmente alla mente i contratti rifiutati nei mesi scorsi, offerti sia dai Pacers - che lo hanno poi inserito nell’affare Harden - sia dai Rockets: si era parlato di un biennale da 50 milioni. Soldi che Oladipo potrebbe rimpiangere nei prossimi mesi.