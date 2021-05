Milwaukee cerca il 4-0: Heat-Bucks gara-4 LIVE

La presentazione della partita

Dopo il combattutissimo primo episodio della scorsa settimana, in pochi avrebbero scommesso che alla vigilia di gara-4 la serie tra Miami Heat e Milwaukee Bucks potesse essere già segnata. I Bucks di Giannis Antetokounmpo infatti, dopo aver superato una pessima serata al tiro in gara-1 con il canestro al supplementare di Khris Middleton, hanno vinto di autorità anche gli altri due episodi della serie, portandosi sul 3-0. Un risultato senza appello per gli Heat, finalisti nella scorsa stagione nella bolla di Orlando ma incapaci di ritrovare la stessa coesione e unità di intenti contro una squadra che avevano battuto 4-1 a Disney World. Ora la situazione è molto diversa, anche se Jimmy Butler e soci faranno di tutto per evitare di essere eliminati davanti ai 17.000 spettatori dell’American Airlines Arena di Miami, allungando la serie almeno fino a gara-5 in Wisconsin. Serie dalla quale è uscito di scena Donte DiVincenzo, che ha subito un grave infortunio al tendine della caviglia sinistra in gara-3: per l’azzurro i playoff sono già finiti, e trovare il suo sostituto in quintetto (probabilmente uno tra Bryn Forbes e Pat Connaughton) è uno dei temi a cui coach Mike Budenholzer dovrà trovare risposta. La sfida tutta da seguire su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.