Dopo il passo falso in gara-1, LeBron James e Anthony Davis hanno dominato le due sfide successive e riportato in vantaggio i Lakers in una serie che resta in equilibrio. I campioni NBA in carica vanno a caccia di un successo per indirizzare la sfida, i Suns per riaprire i giochi - nella speranza che Chris Paul sia pienamente recuperato dal problema alla spalla. Una gara da seguire su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS

La presentazione della sfida tra Lakers e Suns

Di che pasta sono fatti i campioni NBA in carica? Lo hanno dimostrato nelle ultime due gare vinte, dominando grazie a un Anthony Davis da 34 punti in entrambe le occasioni che ha aperto la squadra ai compagni. I telecronisti di Los Angeles che commentano le partite dei gialloviola per la TV locale della California hanno sottolineato: “Davis è di gran lunga il giocatore più forte dei Lakers, LeBron il più decisivo”. Il concetto è diverso infatti, ma la sostanza è che quando girano entrambi - come accaduto nel terzo quarto di gara-3 - non ce n’è davvero per nessuno. Neanche per i giovani e inesperti Suns, travolti da un avversario ingombrante che avrebbero volentieri evitato di incrociare così presto. Il risultato adesso è che i Lakers dallo loro parte hanno il vantaggio nella serie, il fattore campo e l’inerzia di una sfida che in questa gara-4 potrebbe segnare con settimane d’anticipo il destino della seconda forza in regular season della Western Conference.