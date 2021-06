Da sempre Snoop Dogg non ha mai nascosto il suo trasporto – spesso passionale – per i colori gialloviola. E vedere i Lakers maltrattati e umiliati sul campo di Phoenix non deve aver fatto per nulla piacere al rapper californiano, che sul suo account Instagram si è sfogato senza mezze misure dopo il -30 incassato da LeBron James e compagni. “Non avrei mai pensato di poter dire una cosa del genere, ma i Clippers sono meglio di noi”, ammissione che per un tifoso di casa a Los Angeles costa senz’altro fatica. Ma Snoop Dogg non si ferma qui, e mette nel mirino i responsabili del disastro in casa Lakers: “Frank Vogel non sa allenare: perché mai Montrezl Harrell non trova minuti? Dannazione, questa sconfitta mi spezza il cuore. AD infortunato fa più male di un album di Mary J. Blige”, scrive uno dei più accesi tifosi gialloviola. Che poi conclude: “Siamo soft, molli”. Uno sfogo più istintivo che altro – perché Vogel sarebbe lo stesso allenatore che l’anno scorso all’esordio sulla panchina dei Lakers si è messo al dito un anello di campione NBA, ad esempio – ma che allo stesso tempo mette ad esempio il dito nella piaga (aperta) delle rotazioni dei lunghi di L.A. in assenza Anthony Davis.