“Molto semplicemente, ci hanno fatto il c…”. Bastano le parole laconiche di LeBron James per descrivere l’intera gara-5 dei Los Angeles Lakers, travolti senza appello dai Phoenix Suns che li hanno fatti a pezzi in un primo tempo chiuso sul +30. I padroni di casa, spinti anche dai 16.000 tifosi sugli spalti, hanno confezionato un parziale di 16-0 nel primo quarto e hanno vinto la seconda frazione di gioco per 32-10, mantenendo poi il vantaggio per l’intera ripresa senza mai rischiare. Un successo talmente sicuro che LeBron James, dopo aver provato la rimonta segnando 17 dei suoi 24 punti nel terzo quarto, con ancora sei minuti da giocare ha imboccato la via degli spogliatoi insieme a Anthony Davis per cominciare il prima possibile i trattamenti in vista di gara-6. La difesa del titolo conquistato lo scorso anno e il suo record di 14-0 nei primi turni dei playoff è ora in pericolo come non mai: non solo i Lakers dovranno vincere gara-6, ma dovranno anche tornare in Arizona ed espugnare la Phoenix Suns Arena. Di sicuro non potranno riuscirci giocando come hanno fatto stanotte: nel primo tempo Devin Booker da solo ha segnato più di tutti i titolari gialloviola (22-18); Phoenix ha preso cinque rimbalzi in più dei Lakers; le 8 palle perse degli ospiti hanno portato a 15 punti dei padroni di casa (che hanno perso solo 4 palloni in tutta la partita) e la differenza al tiro da fuori è stata abissale (3/15 per James e soci, 8/18 per Booker e compagni). Considerando anche le tremende prestazioni di Dennis Schröder (0 punti e 0/9 al tiro con un solo assist), Kentavious Caldwell-Pope (0 punti in 15 minuti di chiara difficoltà con il ginocchio dolorante) e il 3/18 combinato di Alex Caruso, Wes Matthews e Ben McLemore, c’è davvero poco di cui essere contenti.