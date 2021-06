La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la prossima sarà l’ultima stagione di Mike Krzyzewski alla guida dell’università di Duke , che lascerà al termine del 2021-22. Si concluderà così una storia lunga oltre 40 anni che ha portato i Blue Devils sul tetto del basket universitario per ben cinque volte , facendo diventare il 74enne Coach K l’allenatore di college più vincente di tutti i tempi . “Per me e la mia famiglia è un giorno di festa” ha detto Krzyzewski nel comunicato dell’addio. “Siamo grati e onorati di aver guidato due programmi universitari [prima di Duke aveva allenato anche a West Point, ndr] di livello mondiale per più di quattro decenni. Questo, unito a 11 anni indimenticabili alla guida della nazionale USA, ha avuto come risultato un percorso sensazionale ”. Al suo posto verrà promosso l’assistente Jon Scheyer , suo ex giocatore tra il 2006 e il 2010 e oggi suo braccio destro, nonché principale reclutatore di talenti del calibro di Jayson Tatum, Zion Williamson e il nostro Paolo Banchero .

Proprio Banchero ha voluto commentare la notizia su Instagram scrivendo in una storia “Let’s go get it”, liberamente traducibile con “Andiamo a prendercelo”, inteso come il titolo NCAA. Il prossimo anno quindi il giocatore che ha scelto la nazionale italiana si godrà l’ultima stagione di un’autentica leggenda delle panchine USA, già introdotto nella Hall of Fame e protagonista di 1.097 vittorie a Duke, guidandoli alle Final Four in 12 occasioni diverse — oltre a 12 titoli della ACC, 15 trofei del torneo della conference e sopratutto aver allenato 28 scelte in Lottery della NBA, nonché 41 prime scelte complessive. I suoi 5 titoli al torneo NCAA sono secondi solamente agli (irraggiungibili) 10 conquistati da John Wooden a UCLA — anche se Banchero, che si aggiungerà alla sua collezione di giocatori scelti in Lottery, vorrebbe regalargli il sesto.