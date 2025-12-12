Steph Curry pronto al rientro: stanotte è su Sky

I Golden State Warriors sono riusciti a rimanere a galla nelle ultime cinque partite che hanno dovuto affrontare senza Steph Curry, vincendone tre di cui le ultime due in trasferta a Cleveland e Chicago. Ora però gli Warriors potranno tornare a contare sul loro numero 30, che ha smaltito il problema alla coscia che lo ha costretto a saltare le ultime due settimane di partite. "Sembra andare tutto per il meglio" ha detto coach Steve Kerr dopo che il due volte MVP ha partecipato a tutte le parti dell’allenamento tenuto ieri senza evidenziare nessun problema. Curry dovrebbe quindi essere a disposizione per la partita di questa notte contro i Minnesota Timberwolves (in diretta alle 4.00 su Sky Sport Basket e in replica sabato col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua), nella quale dovrebbe tornare anche Draymond Green, assente dall’ultimo allenamento per una questione personale. Non dovrebbe rientrare invece Al Horford, alle prese con la sciatalgia.