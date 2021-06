Secondo quanto riportato da Eric Pincus di Bleacher Report, Chris Paul in estate intende rinunciare all’opzione in suo favore da 44.4 milioni di dollari per cercare un triennale da 100 milioni complessivi, allungando ancora di più la sua carriera. Nonostante i problemi alla spalla, la sua stagione coi Phoenix Suns vale un grosso contratto in estate

La stagione dei Phoenix Suns entra adesso nel vivo, con la serie contro i Los Angeles Lakers alle spalle e quella contro i Denver Nuggets che li attende. Ma per Chris Paul, oltre a pensare a recuperare al 100% dal suo problema alla spalla, è anche tempo di pensare al prossimo futuro — a partire da una decisione importante da prendere in estate. Il veterano 36enne infatti potrebbe decidere di rinunciare ai 44.4 milioni di dollari previsti dalla player option del suo contratto per cercare un accordo più lungo sul mercato, allungandosi fino ai 38 anni sul parquet. Secondo quanto scritto da Eric Pincus di Bleacher Report, infatti, CP3 è alla ricerca di un contratto di più anni per massimizzare quanto fatto nelle ultime stagioni tra Oklahoma City e Phoenix, magari arrivando a 100 milioni di dollari complessivi nel triennio. D’altronde Gordon Hayward, che in passato ha avuto infortuni peggiori rispetto a quelli di Chris Paul pur essendo molto più giovane, lo scorso ottobre ha firmato per 120 milioni di dollari in quattro anni con gli Charlotte Hornets, perciò Paul — che in questa stagione secondo alcuni meritava anche il premio di MVP — potrebbe ragionevolmente pensare di valere quella cifra. Molto dipenderà da come finirà questa stagione e in quali condizioni fisiche, e quel triennale potrebbe anche arrivare dagli stessi Phoenix Suns nei quali ha detto di trovarsi benissimo, ma di sicuro CP3 sarà uno dei free agent da seguire quest’estate.